Bei einem Unfall in Düsseldorf-Bilk ist in der Nacht zu Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, ein noch nicht identifizierter Mensch getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Porsche mit Kölner Kennzeichen gegen 3.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen.