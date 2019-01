Prozess in Düsseldorf: Polizistin rutscht aus – Land will Geld vom Hausbesitzer

Polizistin rutscht aus – Land will Geld vom Hausbesitzer

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Es geht um knapp 2000 Euro plus Zinsen – Steuergeld, das sich das Land NRW von einem Grundstückseigentümer zurückholen will. Dieser soll unzureichend Winterdienst gemacht haben, weshalb eine Polizistin stürzte und zwölf Tage dienstunfähig geschrieben war.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Die 53-Jährige war an einem Januarmorgen 2017 in einer Mörsenbroicher Seitenstraße zu Fuß auf Streife gewesen, war ausgerutscht und hatte sich die Hüfte geprellt. Ihrer Aussage nach lag auf dem Gehweg eine geschlossene Schneedecke von zwei Zentimetern, darunter Eis. „Die Beine wurden mir regelrecht weggerissen“, erzählte sie am Montag vor Gericht.