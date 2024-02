Düsseldorfer Verkehrsschule Wo Vorschulkinder das Überqueren der Straße von Puppen lernen

Der Weg zum Fußgängerführerschein ist dreiteilig. Begonnen wird im Herbst mit Training in der Kita, dann folgt im Februar das Bühnenstück und im Mai dann die Prüfung im richtigen Straßenverkehr. „Das Theaterstück macht einfach am meisten Spaß, denn es ist der kreativste, aber auch der anstrengendste Teil.“, so Janett Louis. Das Stück sei so angelegt, dass die Wissensvermittlung spielerisch und nicht so steif erfolgt. Und es wird mit positiven Emotionen gearbeitet, damit das Erlernte, vor allem durch das viele Wiederholen, auch in den Kitas, im Kopf bleibt. Das bestätigt auch einer der Erzieher, die die Kinder begleiten. „Dabei nehm ich dann auch selber noch etwas mit“ witzelt er.