Polizei in Düsseldorf Polizist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung versetzt

Es soll bei der Karnevalsparty im Polizeipräsidium passiert sein: Ein hochrangiger Polizist habe mehrere Kolleginnen sexuell belästigt, sie auf den Mund geküsst, ihnen an Busen und Po gefasst. So steht es in zwei anonymen Schreiben, die unserer Redaktion vorliegen. Die Vorwürfe geistern schon seit längerer Zeit durch die Behörde. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen den Beamten wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Vergangene Woche kam es zur Versetzung, der Tatverdächtige ist nun als Dezernatsleiter beim Landeskriminalamt tätig. Und auch gegen dessen Vorgesetzten wird ermittelt. Der Verdacht: Strafvereitelung im Amt.