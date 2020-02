Betrunkener Beamte : Polizist behindert und beleidigt Kollegen bei Einsatz

Düsseldorf Wer sind die Leute, die Polizeieinsätze behindern und Beamte beleidigen? In einem vor Gericht ausgetragenen Fall ist die Antwort überraschend.

Für die Behinderung und für zusätzliche Beleidigungen von Kollegen im Einsatz muss ein Polizist vom Niederrhein jetzt 4000 Euro Strafe zahlen. Das setzte am Donnerstag das Düsseldorfer Amtsgericht gegen den 42-jährigen Beamten fest.

Demnach habe er sich privat in zivil vor rund einem Jahr nachts „in erheblich alkoholisiertem Zustand“ im Düsseldorfer Hauptbahnhof an uniformierte Kollegen gewandt, die gerade einen Streit zwischen zwei Bahnhofsbesuchern schlichten wollten. Dabei habe der 42-Jährige die Einsatzkräfte aber zunächst gestört, habe deren Anordnungen ignoriert und sie auch noch wüst beschimpft als „Wichser“, „Spasti“ und „Hurensohn“.

Nach kurzer Pause, in der er den Einsatzort verlassen hatte, sei er zurückgekehrt. Ohne sich als Kollege zu erkennen zu geben, habe sich wieder störend eingemischt – bis er zuletzt gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Die daraus folgende Anklage wegen Widerstandes gegen die Kollegen und Beleidigung wurde gestern im Strafprozess aber nicht verlesen. Kurz vor Verhandlungsbeginn verließ der 42-Jährige das Justizgebäude.

Ihm gehe es nicht gut, ließ er durch seine Anwältin ausrichten. Über seine Motive oder die Hintergründe des skurrilen Vorfalls wurden daher keine Details bekannt. Mit schriftlichem Strafbefehl, der ihm jetzt per Post zugeht, wurde der Beamte in Abwesenheit mit der Geldstrafe belegt, die 80 Tagessätzen zu je 50 Euro entspricht. Parallel dazu läuft noch ein polizei-internes Disziplinarverfahren gegen ihn. Da die Geldstrafe weniger als 90 Tagessätze beträgt, wird die Bestrafung des Beamten zwar formell als Vorstrafe vermerkt, doch nur bei Behördenanfragen in seinem Führungszeugnis sichtbar.