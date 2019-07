Messerstich im Oberkörper : Düsseldorfer Polizeistreife findet Schwerverletzten in Bushaltestelle

Düsseldorf Mit einer schweren Stichwunde im Oberkörper wurde ein Mann in Düsseldorf in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei gefunden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Noch völlig unklar sind die Umstände, unter denen sich ein 49-jähriger Düsseldorfer so schwere Verletzungen zuzog, dass er noch in der vergangenen Nacht notoperiert werden musste. Gegen 1.45 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Mann in einer Bushaltestelle an der Torfbruchstraße. Er wies eine blutende Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf, die der Notarzt als akut lebensbedrohlich diagnostizierte. Der Verletzte wurde in eine Spezialklinik gebracht. Nach einer Notoperation ist der Geschädigte mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Tat wird seitens der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich das Geschehen in einem Mehrfamilienhaus an der Dreher Straße abgespielt haben.