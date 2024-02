Bauprojekt am Jürgensplatz Polizeipräsidium in Düsseldorf wird frühestens 2025 fertig

(dpa/veke) Die Sanierung des Düsseldorfer Polizeipräsidiums am Jürgensplatz nimmt vorerst kein Ende. Die Arbeiten verzögern sich nach derzeitigem Stand um rund fünf Jahre und werden voraussichtlich erst 2025 beendet sein. Das hat der landeseigene Baubetrieb BLB der dpa mitgeteilt. Die Arbeiten am denkmalgeschützten Polizeipräsidium aus dem Jahr 1928 haben vor mehr als zehn Jahren begonnen. Die Fertigstellung wurde mehrfach verschoben – zuletzt auf 2020. Ein neuer Anbau konnte in diesem Jahr zwar eingeweiht werden, die Sanierung des Altbaus dauert aber weiter an.