Ablösung von Norbert Wesseler Düsseldorfer Polizeipräsident geht in den Ruhestand

Norbert Wesseler wird zum Ende des Monats das Polizeipräsidium verlassen. Das hat das Landeskabinett Anfang der Woche beschlossen, wie das Innenministerium mitteilt. Der Polizeipräsident werde in den Ruhestand versetzt, heißt es. Bei der Belegschaft des Präsidiums hat sich Wesseler am Dienstag mit einem persönlichen Brief aus dem Dienst verabschiedet. Seine Gesundheit erlaube ihm nicht, das Amt weiter auszuüben, das er fast neun Jahre innehatte, so der 63-Jährige, der bereits seit mehreren Monaten krankgeschrieben war.