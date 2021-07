Lage insgesamt ruhig : Düsseldorfs Polizeipräsident auf Streife in der Altstadt

Düsseldorfs Polizeipräsident auf Streife in der Altstadt

Polizisten im Dienst patrouillieren nach Mitternacht in der Altstadt zwischen Feiernden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Um sich selbst ein Bild der Lage zu machen, hat sich Düsseldorfs Polizeipräsident am Freitagabend auf Streife begeben. Gegen eine größere Gruppe junger Menschen mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler hat in der Nacht zu Samstag in der Altstadt seine Beamten beim Einsatz begleitet. Nach Auskunft eines Sprechers blieb die Lage ruhig. Es seien viele Menschen bei guter Stimmung unterwegs gewesen. Die Polizei habe eine starke Präsenz gezeigt. Zuletzt war es nach den Lockerungen in der Corona-Pandemie immer wieder zu Vorfällen gekommen.