Weniger Personal in Düsseldorf „Fehlender Ersatz trifft alle Polizeidirektionen“

Dabei sei gerade die Düsseldorfer Behörde stark strapaziert: Die Stelle des Polizeipräsidenten ist seit Anfang des Jahres unbesetzt, eine Nachfolge wurde bislang nicht benannt. Hinzu kämen zusätzliche Belastungen durch die andauernde Standortfrage – das Polizeipräsidium am Jürgensplatz befindet sich noch immer im Umbau und wird auch, wenn es fertig ist, zu klein sein. Aus dem Gebäude an der Haroldstraße müssen die Beamten bald raus, sie ziehen in ein weiteres Provisorium in Derendorf. Zudem stehen im kommenden Jahr neben den üblichen Veranstaltungen und Demonstrationen einige Großereignisse wie die Fußball- und Handball-EM an.