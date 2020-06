Zwei Verdächtige festgenommen : Polizeieinsatz nach Raubüberfall in der Düsseldorfer Altstadt

In der Nacht zu Samstag kam es in der Düsseldorfer Altstadt zu einem Raubüberfall. Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Nach einem Raub in der Nacht zu Samstag konnten Beamte der Düsseldorfer Polizei zwei Männer festnehmen. Sie hatten ihre Opfer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert.

In der Nacht zu Samstag wurden eine 19-Jährige und ein 26 Jahre alter Mann von zwei Unbekannten in der Altstadt überfallen. Die beiden Opfer saßen gegen 3.30 Uhr auf einer Mauer auf dem Marktplatz, als zwei Männer an sie herantraten. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand, während beide Tatverdächtigen die Frau und den Mann aufforderten, ihr Geld auszuhändigen.