Gewalttaten in Düsseldorf : 21 Messerdelikte in einem Jahr in der Altstadt

21 Messerdelikte in einem Jahr in der Altstadt

Düsseldorf Die Altstadt steht im Fokus, wenn es um Gewalttaten in Düsseldorf geht. Immer wieder sind hier auch Messer im Spiel. Die Polizei bilanziert, wie häufig es zu solchen Taten kommt.

(veke) Immer wieder kommt es in der Altstadt zu blutigen Gewalttaten, häufig sind dabei auch Messer im Spiel. Nun hat die Polizei eine Bilanz über Messerangriffe in dem Ausgehviertel gezogen: Demnach kam es im vergangenen Jahr zu 21 Fällen von Körperverletzungen und Totschlagsdelikten mit Messern allein in der Altstadt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es neun Messertaten.

Zu Messern zählt die Polizei bei dieser Auswertung auch ähnliche Stichwaffen, wie in einem Fall von Oktober. Ein 17-Jähriger aus Essen hatte auf der Hunsrückenstraße einen Minderjährigen mit einer Mini-Machete lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann wurde jüngst zu zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung verurteilt und darf Düsseldorf in dieser Zeit nicht betreten.

Zwar steht die Altstadt bei diesen Taten im Fokus – das Land Nordrhein-Westfalen hatte in den Gassen und am Rheinufer Ende des vergangenen Jahres eine Waffenverbotszone eingeführt. Seitdem dürfen auch Messer mit kürzeren Klingen, die andernorts legal sind, nicht mehr mitgeführt werden. Doch immer wieder kommt es auch vor, dass sich Gewalttaten außerhalb dieses Bereichs abspielen. In Derendorf etwa hat am vergangenen Wochenende ein Pizzabote einem verletzten 20-Jährigen vermutlich das Leben gerettet – er entdeckte den hilflosen Mann auf der Straße und rief den Rettungsdienst. Der junge Mann wurde wohl zuvor in unmittelbarer Nähe zum Hofgarten mit einer Stichwaffe verletzt. Am Dienstag hat die Polizei einen verdächtigen 18-Jährigen aus der Drogenszene festgenommen, es handelte sich wohl um einen Verkaufsstreit.