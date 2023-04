Verkehr in Düsseldorf Oft fahren Betrunkene mit dem E-Scooter

Düsseldorf · Lieber mit dem E-Scooter als betrunken am Steuer: So etwas hören Polizisten bei Kontrollen. Eine krasse Fehleinschätzung – auch, was die Strafen angeht.

11.04.2023, 05:15 Uhr

In Düsseldorf fahren immer mehr Menschen mit Fahrrad oder E-Scooter, hier bei einem autofreien Sonntag in der City. Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Polizei will E-Scooter- und Fahrradfahrer in den kommenden Monaten intensiv bei Schwerpunkteinsätzen kontrollieren. Neun Termine für stadtweite Kontrollen sind festgesetzt. Vor allem die E-Scooter haben die Beamten im Blick, da hier nicht selten das Fahren unter Alkoholeinfluss zu gefährlichen Situationen führt. Zudem trugen im vorigen Jahr die E-Scooter-Fahrer bei gut drei Viertel der Unfälle, an denen sie beteiligt waren, die Schuld. Bei Radfahrern ist es nur knapp die Hälfte.