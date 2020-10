„Love Scamming“ in Düsseldorf : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

„Love Scamming“ in Düsseldorf

Die Polizei warnt vor einer weiteren perfiden Betrugsmasche, die als „Romance" oder „Love Scamming" bekannt ist. Das Präventionskommissariat erhielt in den vergangenen Tagen gehäuft Anrufe von Bürgern, die von dieser modernen Masche des Heiratsschwindels berichteten.

In Online-Partnerbörsen und auch in sozialen Netzwerken sind die sogenannten Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. Haben die Täter einmal Kontakt hergestellt, werden die Opfer mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – einzig mit dem Ziel, um an deren Geld zu kommen.