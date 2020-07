Schwerpunktkontrolle : Düsseldorfer Polizei zieht Autos und Motorräder aus dem Verkehr

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei hat am Samstag in der Innenstadt mit Stadt- und Zoll-Mitarbeitern bei umfangreichen Verkehrskontrollen zahlreiche Autos überprüft.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der technischen Sicherheit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 54 Fahrzeuge in den Blick, unter anderem an der Kö.