Kostenpflichtiger Inhalt: Medienhafen in Düsseldorf : Polizei und OSD lösen Feier zu griechischem Nationalfeiertag auf

Besucher auf der Brücke im Medienhafen am Donnerstagabend. Foto: Vassilios Katsogridakis

Düsseldorf Am 25. März 1821 fand die griechische Revolution statt. Der 200. Jahrestag sollte auch in Düsseldorf gefeiert werden, unter anderem sollte der Rheinturm in den Farben Blau und Weiß erstrahlen. Polizei und OSD mussten die Veranstaltung jedoch räumen.