Medienhafen in Düsseldorf : Polizei und OSD lösen Feier zu 150 Jahren Griechenland auf

Besucher auf der Brücke im Medienhafen am Donnerstagabend. Foto: Vassilios Katsogridakis

Düsseldorf Am 25. März 1821 wurde die griechische Republik gegründet. Der 150. Jahrestag sollte auch in Düsseldorf gefeiert werden, unter anderem sollte der Rheinturm in den Farben Blau und Weiß erstrahlen. Polizei und OSD mussten die Veranstaltung jedoch räumen.

Das 150-jährige Bestehen der Republik Griechenland am 25. März sollte auch in Düsseldorf gefeiert werden, soweit das im Rahmen der Coronaregeln möglich ist. Unter anderem sollte der Rheinturm in den Farben Blau und Weiß angestrahlt werden.

Am Donnerstagabend versammelten sich dann im Bereich des Medienhafens jedoch sehr viel Menschen, um das Spektakel live mitzuerleben. Ein Augenzeuge berichtet von mindestens 2000 Besuchern. Viele seien auch von auswärts gekommen, was man an den Nummernschildern der Autos habe erkennen können.

Gegen 20 Uhr sei der Rheinturm dann kurz in blaues Licht getaucht gewesen, die eigentlich geplante Show habe aber gar nicht mehr stattgefunden. Der OSD löste die Veranstaltung mit Amtshilfe der Polizei auf, da offenbar die Coronaregeln nicht ausreichend beachtet wurden. Zuvor, das ist auf einem Video zu sehen, fuhr ein Einsatzfahrzeug des OSD durch den Bereich und forderte die Anwesenden auf, sich an die Coronaregeln zu halten.