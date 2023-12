Düsseldorf Polizei und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt kooperieren

In Düsseldorf vermittelt die Polizei die Betroffenen seither an die Frauenberatungsstelle, die 2012 auch eine eigene Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt eingerichtet hat. Während es anfangs nicht einmal 70 Meldungen pro Jahr waren, vermittelt die Polizei mittlerweile durchschnittlich 400 Meldungen von Betroffenen an die Interventionsstelle. Die Opfer häuslicher Gewalt erhalten – auch an Wochenenden und Feiertagen – binnen 24 Stunden Beratung und Unterstützung, heißt es von der Frauenberatungsstelle.