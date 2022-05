Fahndung in Düsseldorf : Polizei sucht Zeugen eines Überfalls in Mörsenbroich

Polizei sucht Zeugen eines Überfalls in Mörsenbroich

Fahndung in Düsseldorf

Düsseldorf Drei Monate nach einem brutalen Überfall auf einen Autohändler in Mörsenbroich sucht die Polizei nun mit Bildern nach zwei der drei Tatverdächtigen. Diese stammen aus einer Überwachungskamera aus der Stadtmitte.

Die Tat hatte sich am Freitag, 18. Februar, um 19.46 Uhr in einem Hinterhof der Scheffelstraße ereignet. Ein 47-jähriger Mann wurde laut Polizei von drei männlichen Verdächtigen angegriffen. Einer bedrohte das Opfer mit einer Machete und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben. Ein zweiter nahm ihn von hinten in den „Schwitzkasten" und würgte ihn bis zur Bewusstlosigkeit.