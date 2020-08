Kontrollen an Düsseldorfer Heinrich-Heine-Allee : Polizei, Stadt und Zoll ziehen in einer Nacht 19.000 Euro ein

Polizei, Stadt und Zoll ziehen in einer Nacht 19.000 Euro ein

Kontrollen an Düsseldorfer Heinrich-Heine-Allee

Düsseldorf Bei einer gemeinsamen Kontrolle auf der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf sind zahlreiche Taxifahrer, E-Scooter-Fahrer und Autotuner aufgefallen. In einem Fall stellten die Beamten sogar Strafanzeige.

Bei einem gemeinsamen Einsatz haben Polizei, Stadt und Zoll in der vergangenen Nacht auf der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf zahlreiche Verstöße geahndet und ausstehende Geldstrafen und nicht gezahlte Steuern kassiert. Die Vollstreckungsbehörde setzte insgesamt 17 Bescheide um und zog 19.000 Euro ein. Schwerpunt der Kontrolle waren das Fehlverhalten von Taxifahrern, E-Scooter-Fahrern und Tuning-Kontrollen. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.