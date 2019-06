Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Großeinsatz am Samstag : Polizei räumt Düsseldorfer Rheinbad auch am Sonntagabend

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Großer Polizei-Einsatz im Rheinbad in Düsseldorf.

Düsseldorf Bereits am Samstag musste die Polizei das Freibad wegen Hunderter aggressiver Jugendlicher räumen. Am Sonntagabend rückten die Beamten erneut an. Nach der Prügelei einer kleineren Gruppe hatte sich die Stimmung wieder aufgeheizt.