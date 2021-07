Leiche im Keller gefunden : Polizei räumt Fehler bei Suche nach toter Frau ein

Düsseldorf Die tote Elisabeth B. aus Düsseldorf hätte bereits drei Wochen früher im Keller des Mehrfamilienhauses gefunden werden können. Der tatverdächtige Sohn schweigt weiterhin.

Die Leiche von Elisabeth B. wurde vergangene Woche im Keller ihres Wohnhauses in Gerresheim gefunden. Wie die Polizei einräumte, hätte die tote Frau, die mehrere Wochen lang vermisst wurde, bereits früher entdeckt werden können. „Es wurde nicht so gesucht, wie man hätte suchen müssen“, sagt Polizeisprecher Andreas Czogalla.

Seit Sonntag, 6. Juni, fehlte jede Spur der 58-Jährigen. An diesem Tag hatte ihr Sohn letztmalig mit der Mutter telefoniert, einen Tag später war das Handy ausgeschaltet, drei Tage danach meldete er sie als vermisst. In der Wohnung von Elisabeth B. traf die Polizei zu dieser Zeit ihren anderen Sohn an, beide lebten dort seit einiger Zeit zusammen. Der 40-Jährige hatte Blut an seiner Kleidung, er sitzt seitdem wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Die Ermittler gingen bereits zu diesem Zeitpunkt von einem Gewaltverbrechen aus.