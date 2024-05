Nach tödlichen Schüssen in Düsseldorf Polizei geht mit Razzia gegen illegales Glücksspiel vor

Die Schwierigkeit für die Polizei besteht dabei darin, aktives Glücksspiel zu entdecken. „Das Geld ist schnell vom Tisch und versteckt. In aller Regel so, dass es nicht mehr am Mann ist, damit wir mit dem Geld keine einzelnen Personen in Kontakt bringen können. Das erschwert die Ermittlungen“, erklärt Michael von Moltke, Leiter der Kriminalinspektion 2. „Illegales Glücksspiel ist sehr facettenreich und hat häufig Bezug ins Milieu“, sagt er weiter. In aller Regel werde darüber auch Geld gewaschen, das wenigste davon wurde legal erworben oder ordnungsgemäß versteuert. „Erst im März konnten wir in einem Lokal eine sechsstellige Summe bei einer ähnlichen Razzia sicherstellen“, erinnert sich von Moltke.