Achtung, Kontrolle! : Auf dem Radweg gibt es Knöllchen

Meinung Düsseldorf Das ist dreist: Steht doch da am Mittwochvormittag ein Auto mitten auf dem Radweg. Bloß gut, dass die Polizei sofort zugegen ist. Aber wozu eigentlich?

Das ist dreist: Steht doch da am Mittwochvormittag ein Auto mitten auf dem Radweg. Und zwar so, dass er ihn bis auf ein paar Millimeterchen blockiert. Bloß gut, dass die Polizei sofort zugegen ist. 20 Euro kostet das Parken auf dem Radweg, das wird den Fahrer Mores lehren. Ist ja auch brandgefährlich da unten, wo die Radler oft blitzschnell von der Oberkasseler Brücke in Richtung City sausen und dann zur Vollbremsung oder gar zu einem riskanten Ausweichmanöver gezwungen sind.