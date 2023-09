Sieben Festnahmen Polizei kontrolliert in der Baugrube des "Grand Central"

Ein Einsatztrupp der Polizei hat am Donnerstag ab dem Nachmittag bei einem Schwerpunkteinsatz rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof zahlreiche Personen kontrolliert und festgenommen. Fokus lag auf dem Worringer Platz, der schon lange ein Treffpunkt der Drogenszene ist. Zudem durchsuchten die Einsatzkräfte die Kostenpflichtiger Inhalt Baugrube des „Grand Central“ an der Kölner Straße, in der sich ebenfalls viele Abhängige aufhalten und teils in Zelten leben.