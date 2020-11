Kostenpflichtiger Inhalt: Querdenker in Düsseldorf : Polizei hatte Corona-Demos im Griff

Zur Anti-Corona-Demo auf den Oberkasseler Rheinwiesen hatten nur wenige Schilder oder Banner mitgebracht. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zur Demonstration auf den Rheinwiesen kamen lediglich 600 Personen. 300 zogen dann doch noch zum Rathaus weiter. In Zukunft wollen die Querdenker verstärkt in den „Nahkampf“ in der Innenstadt.