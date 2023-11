Tipps der Düsseldorfer Polizei So schützen Sie Ihr Heim vor Dieben

Opfer eines Einbruchs verlieren nicht nur Geld, sondern haben auch mit psychischen Folgen zu kämpfen, betont Kriminalhauptkommissarin Melanie Dahmen. In der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an der Luisenstraße beraten sie und ihr Team und kostenlos Menschen, die ihre Wohnung sicherer gestalten wollen. Nicht selten sind darunter auch solche, die sich nach einem Einbruch in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlten, oder sogar Schlaf- und Angststörungen entwickelt haben. „Ich kenne sogar einen Fall, in dem eine Person umgezogen ist, weil sie sich so unwohl fühlte.“