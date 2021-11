Streit in der Altstadt : Nach Körperverletzung – Polizei fahndet nach zwei Frauen

Streit in der Altstadt

Düsseldorf Im August wurde ein 27 Jahre alter Mann in der Düsseldorfer Altstadt mit leeren Bierflaschen geschlagen und leicht verletzt. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Frauen.

Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die verdächtigt werden, in der Nacht zu Sonntag, 15. August, einen 27-Jährigen in der Altstadt leicht verletzt zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll der junge Mann gegen 3.15 Uhr auf der Bolkerstraße eine Frau nach Feuer gefragt haben. Daraus habe sich ein Streit entwickelt – die Frau und eine weitere Tatverdächtige sollen dann mit leeren Bierflaschen auf den Mann eingeschlagen und nach ihm geworfen haben. Der 27-Jährige wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.