Polizei Düsseldorf Paar auf frischer Tat beim Betrug festgenommen

Demnach hatte sich der Geschädigte am Sonntag bei der Polizei gemeldet und Hinweise zu den beiden Verdächtigen geliefert. Er habe sich mit einem jungen Mann und einer jungen Frau am Hauptbahnhof für die Übergabe eines Handys getroffen. Dabei sei ihm vorgespielt worden, dass das Geld per Sofortüberweisung in Auftrag sei. Er überreichte das Telefon, erhielt jedoch kein Geld. Zufällig hatte auch seine Schwester ein Handy beim gleichen Portal inseriert und war ebenfalls durch das Paar kontaktiert worden – dies ließ sich durch die Kommunikation ableiten. Die Übergabe sollte am Sonntagnachmittag an der Nettelbeckstraße in Pempelfort stattfinden. Dort wartete versteckt auch die Polizei. Das Paar versuchte zunächst zu flüchten, wurde jedoch rasch gefasst und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der beiden wurden mehrere hochwertige Handys und Bargeld gefunden. Inzwischen ist klar, dass mindestens ein Smartphone aus einer anderen, frischen Tat stammt. Die beiden sind wegen ähnlicher Taten bereits kriminalpolizeilich bekannt, derzeit wird nach Angaben der Polizei eine Vorführung beim Haftrichter geprüft.