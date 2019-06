Großeinsatz im Düsseldorfer Rheinbad : Polizei muss Streit zwischen Badegast und bis zu 400 Jugendlichen schlichten

Düsseldorf Die Polizei ist am Samstagabend zu einem Großeinsatz am Düsseldorfer Rheinbad ausgerückt. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und Jugendlichen hatte sich hochgekocht. Das Bad musste geräumt werden.

Nun seien Teile der großen Gruppe im Raum Düsseldorf unterwegs, hieß es. So kam es zu einer Polizeikontrolle an der U-Bahnhaltestelle Klever Straße, eine Person aus der Gruppe im Schwimmbad wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen.

Es ist der nächste Polizeieinsatz in Schwimmbädern in NRW. Erst in der vergangenen Woche hatte eine Männergruppe in einem Essener Schwimmbad einen Bademeister verprügelt. Am Montagabend hatte der Mann die Gruppe ermahnt, mit dem Wasserspritzen aufzuhören. Daraufhin eskalierte die Lage.