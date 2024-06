Sicherheit bei der Euro 2024 Polizei bewertet EM-Spiele in Düsseldorf als „grün“

Risiko bei Spielen Fünf von 51 Begegnungen finden in Düsseldorf statt, davon drei Vorrundenspiele. Diese bekannten Partien bewertet die Polizei als „grüne“ Spiele, also mit geringem Risikopotenzial, sagt Polizeiführer Henning. Am Montagabend, 17. Juni, stehen die Teams aus Österreich und Frankreich auf dem Platz. Die Nationen und Fans stünden in keinem problematischen Verhältnis zueinander, sagt Henning. Beim Spiel am Freitag, 21. Juni, legt die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Ukraine, die gegen die Nationalelf aus der Slowakei spielt. Die Polizei hatte im Vorfeld geprüft, woher die Zuschauer im Stadion kommen. Anhand der Besucher geht die Polizei auch hier von einem friedlichen Verlauf aus. Bei der Partie Albanien gegen Spanien am Montag, 24. Juni, werden nur wenige albanische Fans erwartet. Besucher aus Spanien werden in der Überzahl sein, so der Polizeiführer. Darum sei auch hier das Risiko von Auseinandersetzungen gering.