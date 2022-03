Club-Öffnungen in Düsseldorf : Polizei bereitet sich auf unruhiges Wochenende in der Altstadt vor

Ein Polizist vor der Freitreppe in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Erstmals seit Monaten werden die Diskotheken wieder öffnen. Die Polizei rechnet mit vielen Einsätzen an den Brennpunkten der Düsseldorfer Altstadt am Wochenende.

Die Düsseldorfer Polizei bereitet sich auf ein unruhiges Wochenende mit vielen Einsätzen vor. Die erstmals wieder geöffneten Bars und Diskotheken sowie das gute Wetter werden voraussichtlich viele Besucher in die Altstadt locken. Die Polizei geht davon aus, dass auch wieder Problempublikum kommt.

An den Brennpunkten, wie am Bolker Stern und der Freitreppe am Burgplatz, sei die Polizei darum mit besonders vielen Einsatzkräften vor Ort, heißt es. Die Polizisten wollen auch das Messer- und Waffenverbot kontrollieren und Verstöße sanktionieren. Hierbei werde auch die Bereitschaftspolizei unterstützen.

Der Schwerpunkt des Geschehens wird auf der Bolkerstaße, dem Bolker Stern und am Rheinufer liegen, teilte die Polizei mit. Insbesondere am Bolker Stern hätten sich an den vergangenen Wochenenden schon am Nachmittag teils mehrere Hundert junge Männer aufgehalten, die es auch auf Konfrontation mit der Polizei, Eskalation und Gewalt angelegt hatten, heißt es. Es sei zu Körperverletzungen und Widerständen gegen Polizisten gekommen.

Am Karnevalswochenende hatte es zudem mehrere Kostenpflichtiger Inhalt Verletzte nach Gewalttaten gegeben: Am Sonntag soll ein 17-Jähriger drei junge Männer auf dem Burgplatz mit einer Stichwaffe verletzt haben. Am Rosenmontag griffen zwei Verdächtige einen Jugendlichen an und verletzten ihn ebenfalls mit einer Stichwaffe schwer.

„Die Düsseldorfer Polizei wird an ihrer Null-Toleranz-Strategie gegenüber Straftätern und gewalttätigen oder gewaltbereiten Personen festhalten und entsprechende Einsatzmaßnahmen sogar weiter verstärken“, kündigten die stellvertretende Polizeipräsidentin Silke Wehmhörner und der leitende Polizeidirektor Dietmar Henning an. „Nur so können die Sicherheit in der Altstadt gewährleistet und Straftaten verhindert werden. Die Polizei wird erneut konsequent einschreiten und unfriedliche Besucher, falls erforderlich, frühzeitig in Gewahrsam nehmen.“

(veke)