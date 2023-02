Sicherheit in Düsseldorf Polizei bereitet sich auf ungewisse Karnevalstage vor

Der Rettungsdienst habe nicht nur personell aufgestockt, sondern wird auch ein neues Konzept fahren: Es wird vier Erste-Hilfe-Zelte geben – eines davon, wie üblich, im Rathausinnenhof, und weitere an der Neanderkirche, am Marktplatz und am Rathausufer. Zudem sollen mobile Teams vom Rettungsdienst in der Altstadt unterwegs sein. So können die Sanitäter schnell erste Hilfe leisten und Leichtverletzte vor Ort versorgen. Für die Koordination werden zwei mobile Feuer- und Rettungswachen in der Altstadt eingerichtet. Insgesamt werden 150 Einsatzkräfte vor Ort sein. Das soll vor allem die Kliniken entlasten. Auch die Krankenhäuser in der Umgebung, in Duisburg, Neuss und Mettmann, seien vorbereitet, um zusätzliche Patienten aufzunehmen.