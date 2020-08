Verstärkung für die Landeshauptstadt : 214 neue Polizisten für Düsseldorf

Düsseldorf Die Polizei profitiert von den starken Einstellungsjahrgängen. 208 Berufsanfänger haben sich für die Landeshauptstadt entschieden und sorgen für ein kleines Polster.

Die Düsseldorfer Polizei bekommt erstmals wieder echte Verstärkung: Zum 1. September treten 214 neue Beamte ihren Dienst in der Landeshauptstadt an. Dies sind 41 mehr Polizisten als im Lauf der nächsten zwölf Monate aus dem Dienst ausscheiden, weil sie sich in den Ruhestand verabschieden oder die Dienststelle Düsseldorf aus anderen Gründen verlassen werden. „214 neue Kollegen sind schon ein Pfund. Das sind die positiven Auswirkungen der starken Einstellungsjahrgänge“, erklärt Polizeisprecher Andre Hartwich.

Vor allem der Objektschutz, die Bewachung als besonders gefährdet geltender Einrichtungen wie etwa die Landesregierung, ausländische Botschaften oder die jüdischen Gemeinde hat in der Vergangenheit den Polizeinachwuchs eher abgeschreckt. Der Dienst, der typisch für die Landeshauptstadt-Polizei ist, gilt als nicht besonders herausfordernd. Dass nun erstmals seit Jahren wieder mehr Kollegen eingestellt werden als ausscheiden, sei laut Hartwich ein „komfortables Polster“ und habe zur Folge, dass nicht wieder bloß die nötigsten „Löcher gestopft“ werden müssen. Beispielsweise beim Einsatztrupp Prios (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten), den man vor allem im Bahnhofsviertel gerne sieht und in dem es zuletzt massive Engpässe gegeben hatte, weil die ohnehin kleine Truppe auf die Besetzung freier Stellen hatte verzichten müssen. „Jetzt werden wieder mehr Kollegen unterwegs sein und das ist es, was der normale Bürger sehen möchte“, ist der Polizeisprecher sicher. Ob die „Neuen“ nun aber Prios oder den normalen Wachdienst verstärken werden und ob die Polizeipräsenz nun in der Innenstadt oder den Stadtteilen sichtbarer wird, steht noch nicht fest.