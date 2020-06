Polizei in Düsseldorf : Nachwuchs-Polizeihund Kelloggs begeistert bei Facebook

Der neun Wochen alte Welpe Kelloggs soll einmal zum Polizeihund ausgebildet werden. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Auf ihrer Facebookseite will die Düsseldorfer Polizei den neun Wochen alten Welpen Kelloggs bei seiner Ausbildung zum Polizeihund begleiten. Mit seinem ersten Video hat der Vierbeiner bereits viele Fans sammeln können.

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Noch tollt Kelloggs unschuldig über die Wiese, so wie jeder andere Welpe in seinem Alter auch. Doch in Zukunft wartet eine große Aufgabe auf den neun Wochen alten Schäferhund, denn er soll Diensthund bei der Düsseldorfer Polizei werden. Auf ihrer Facebookseite wollen die Düsseldorfer Einsatzkräfte den Weg des Vierbeiners dorthin mit regelmäßigen Reportagen begleiten. Der erste kleine Film am vergangenen Wochenende wurde bereits mehr als 1,2 Millionen Mal abgerufen.

Begleitet wird Kelloggs von dem Polizisten Michael Künster. Er nimmt das Tier in seine Obhut und wird es auf seine späteren Aufgaben vorbereiten. Welche das sind, ist jedoch noch offen. Zunächst wird Kelloggs zum Schutzhund ausgebildet. Zu dessen Aufgaben gehört unter anderem, fliehende Täter zu stellen und bei Gewaltdelikten Angriffe auf die Polizeikräfte zu verhindern. Dazu muss das Tier jedoch einige Prüfungen meistern und medizinische Untersuchungen absolvieren, bei denen geschaut wird, ob der Hund gesund und damit für den Polizeieinsatz geeignet ist. Theoretisch kann es daher passieren, dass Kelloggs Weg zum Diensthund vorzeitig endet.

Unser neuer Azubi! Wie versprochen stellen wir heute unseren Protagonisten vor. Seine Ausbildung, von den ersten... Gepostet von Polizei NRW Düsseldorf am Freitag, 29. Mai 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bevor der Hund zu Michael Künster kam, hatte er einige Wochen im „Zentralen Fortbildungszentrums für das Diensthundewesen“ in Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld verbracht. In dieser Art Hundekindergarten der NRW-Polizei wurde das Tier schon einmal in Hinblick auf seine Eignung für den Polizeieinsatz überprüft. Um dort zu bestehen, braucht das Tier unter anderem einen starken Spieltrieb, aber auch Selbstbewusstsein.