Familien in Düsseldorf : Familienpolitiker wollen Freiflächen für Jugendliche

Düsseldorf Bei einer Podiumsdiskussion für den Podcast Rheinpegel ging es um Freizeitchancen für junge Menschen und den Mangel an Kita-Plätzen in der Stadt.

Weit oben auf der Wunschliste der Düsseldorfer Familienpolitiker stehen mehr Freiflächen, auf denen Jugendliche sich in ihrer Freizeit aufhalten können. In der Corona-Zeit habe sich deutlich gezeigt, dass Jugendliche sich gerne draußen träfen, sagte Ratsherr André Tischendorf (CDU) bei einer Live-Aufzeichnung des RP-Podcasts „Rheinpegel“ in der Zentralbibliothek.

Er gehört zu einer Kommission, die in der Stadt nach geeigneten Plätzen sucht. „Wir wollen Jugendliche zwischen 14 und 18 ansprechen und für sie ein niederschwelliges Angebot schaffen, bei dem sie sich in den Stadtteilen treffen können.“ Zu den Freiflächen könnten auch Sportangebote wie Basketball-Körbe oder Calisthenics-Anlagen gehören. Bei der Suche nach Orten müssten die Sicherheit der Jugendlichen, aber auch die Interessen der Anwohner bedacht werden.

Grünen-Politiker Lukas Mielczarek wünscht sich, dass im Norden ein solches Projekt schon 2023 umgesetzt werden könnte. Als Wunsch-Ort wird in Unterrath schon seit mehreren Jahren über eine Fläche im Park über der Autobahn 44 nördlich der Eckenerstraße diskutiert. „Wenn wir das hinbekommen, könnten wir überlegen, wie wir das in Düsseldorf weiter in die Breite bekommen.“ SPD-Ratsherr Hakim El-Ghazali betonte, es gebe keinen Widerspruch zwischen Sportflächen für Jugendliche und solchen, auf denen diese sich einfach nur aufhalten wollten – beides habe seine Berechtigung. In seinem Wahlkreis in Wersten gilt der Werstener Deckel als geeigneter Bereich.