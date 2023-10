Haushalt in Düsseldorf Politiker fordern Geld für Radweg in Hassels

Auch der Radweg im Grünzug Hassels genügt aus Sicht der Bezirksvertreter schon seit Jahren nicht mehr den Anforderungen. Der Weg beginnend an der Straße Am Schönenkamp und endend an der Further Straße ist mit Sickerpflastersteinen befestigt. Baumwurzeln hätten diese mittlerweile gelöst und angehoben, beklagen CDU und Grüne in ihrem Antrag. Ein sicheres Befahren werde so immer schwieriger.