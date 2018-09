Düsseldorf: Politik zeigt sich offen für Neubau von Oper

Die Düsseldorfer Oper muss eigentlich für sehr viel Geld saniert werden. Man könnte sie aber auch ganz neu bauen. Mit Interesse verfolgen alle Stadtrat-Fraktionen diese Überlegungen - offen ist allerdings die Frage nach den konkreten Kosten.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Fraktionen zeigen sich einmütig bereit, einen Opern-Neubau am Hofgarten zu prüfen . Allerdings herrscht zugleich spürbare Zurückhaltung – denn es fehlen belastbare Zahlen. Die Übersicht:

Reaktionen Der Freundeskreis der Oper freut sich darüber, dass die Debatte angestoßen wurde, zuletzt durch die Animationen des Architekturbüros Projektschmiede, die unsere Redaktion am Montag exklusiv gezeigt hat. „Das ist eine einmalige Chance für ein Leuchtturmprojekt“, sagt der Vorsitzende Dieter Vogel. Zudem habe er im Aufsichtsrat verfolgt, wie hoch der Sanierungsbedarf des heutigen Opernhauses sei, an dessen Standort an der Heinrich-Heine-Allee der Neubau entstehen könnte. Vogel hält es für möglich, dass Bürger sich für Extras finanziell engagieren wie zuletzt beim Schauspielhaus.