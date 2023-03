Stadtteilentwicklung in Düsseldorf Politik will neue Fördergelder für Rath und Mörsenbroich

1. Seit der Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ im Jahr 2011 wurden in Teilen von Rath und Mörsenbroich viele wichtige Projekte realisiert: der Sportpark am Bunker, der Vorplatz Junges Schauspiel und der Bolzplatz Osterfelder Straße. Inzwischen ist das Programm ausgelaufen und die Stadt möchte sich deshalb um neue Städtebaufördergelder bewerben. In der Sitzung der Bezirksvertretung wird vorgestellt, welches Gebiet diesmal berücksichtigt und welche Projekte umgesetzt werden sollen.