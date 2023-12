Nahversorgung in Düsseldorf Politik will Infos zum geplanten Supermarkt in Kaiserswerth

In der jüngsten Sitzung des Gremiums haben sich die Bezirkspolitiker nun erneut mit dem Thema Supermarkt beschäftigt. Die Grünen haben den Antrag gestellt, dass der Investor des Supermarktes in der Januar-Sitzung der BV das für Kaiserswerth so wichtige Projekt vorstellen soll. Das sei kein unüblicher Vorgang, denn auch in anderen Bezirksvertretungen würden sich Investoren besonderer Bauprojekte immer wieder den Fragen der Bezirksvertreter und -vertreterinnen stellen. „Wir wissen von zahlreichen Gesprächen und Abstimmungen während der vielen Jahre, haben aber weder einen gültigen Plan noch eine Zeitachse und auch keine klaren Vorstellungen vom Warensortiment“, so der Fraktionsvorsitzende Waldemar Fröhlich. Das Projekt würde „nebulös im Dunklen vor sich hin wabern“.