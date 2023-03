„Freie Fahrt für freie Bürger“ Politik will grünen Geradeaus-Pfeil für Radfahrer

Nach dem Willen der Politik soll eine neue Verkehrsregel für Fahrradfahrer eingeführt werden. Der Verkehrsausschuss (OVA) stimmte am Mittwochabend in seiner Sitzung im Rathaus bei nur einer Enthaltung einstimmig für neue Varianten von grünen Pfeilen an bestimmten Ampeln. Um diese neuen Verkehrsschilder in der Kommune zur Verfügung zu haben, soll sich jetzt die Stadtverwaltung laut Antrag von CDU und Grünen dafür über die kommunalen Spitzenverbände beim Bund stark machen. Vor allem die Geradeausrichtung soll beim grünen Pfeil für Radler in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen werden.