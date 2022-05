Debatte um Nazi-Denkmal in Düsseldorf : Politik will Bürgerbeteiligung vor Entscheidung über Gegendenkmal

Düsseldorf Noch immer hat sich kein Entwurf für ein „Gegendenkmal“ zum Nazi-Monument in Golzheim durchgesetzt, gegen den Siegerentwurf gab es Protest. Jetzt sollen erst einmal die Bürger mitreden.

Auch nach sieben Jahren bahnt sich noch keine Entscheidung an, wie das von der Politik gewünschte „Gegendenkmal“ zum kriegsverherrlichenden 39er-Denkmal auf dem Reeser Platz aussehen könnte. Der Kulturausschuss stimmte am Donnerstag einstimmig dem Vorschlag zu, zunächst eine weitere Bürgerbeteiligung zu starten, die sich mit den fünf am besten bewerteten Entwürfen eines Ideenwettbewerbs befassen wird. Darunter ist auch der Siegerentwurf der Gruppe „Ultrastudio“, gegen den es vor zwei Jahren Kritik gehagelt hatte. Kostenpflichtiger Inhalt 49 Künstler hatten in einer Petition gegen den aus ihrer Sicht misslungenen Entwurf protestiert.