Am Düsseldorfer Lambertussee Badeverbot nach tödlichem Unfall ist kaum durchsetzbar

Vor einem Jahr ereignete sich ein tragisches Unglück am Lambertussee. Ein 14-jähriger Junge war beim Schwimmen im See, in dem eigentlich Baden verboten ist, ertrunken. Das hatte bei den Mitgliedern der für Kalkum zuständigen Bezirksvertretung 5 die Frage aufgeworfen, ob so ein Unfall künftig verhindert werden kann, beispielsweise indem der Zugang zum See erschwert wird. Die Politiker haben deshalb die Verwaltung gebeten, vorzustellen, ob und wie das Badeverbot am Lambertussee durchgesetzt werden kann.