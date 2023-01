Rheinbahn in Düsseldorf Wie es mit der Bahn-Leihe für Duisburg und die U79 weiter geht

Der Verkehrsausschuss hat dafür gestimmt, dass die Rheinbahn Züge an die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ausleiht. Das ist nötig, da die DVG aufgrund von Fahrzeugmangel - der für viel Kritik in Redebeiträgen sorgte - nicht in der Lage ist, den Zehn-Minuten-Takt auf der Linie U79 aufrecht zu erhalten. Das gelingt zurzeit nur in Düsseldorf, da die Bahnen zum Teil an der Stadtgrenze umdrehen und in Duisburg nur ein 15-Minuten-Takt umgesetzt wird. Laut Stadt widerspricht das den Nahverkehrsplänen der beiden Städte, vor allem für Pendler ist die Situation ein Problem. In Düsseldorf läuft der Betrieb der U79 jetzt allerdings verlässlich. Rheinbahn-Betriebsleiter Ralf Lüdeking sprach von „nicht mehr gleichen Qualitätsansprüchen“, die in Duisburg gelten würden.