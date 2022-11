Geplante Umstellung aus Strom-Laternen beginnt : BV 9 stimmt Abbau der ersten Gaslaternen zu

Düsseldorf (rö) In ihrer jüngsten Sitzung hat die Bezirksvertretung 9 auf Empfehlung der Stadt mit nur einer Gegenstimme beschlossen, dass in diesen vier Straßen im Stadtbezirk dem Abbau von Gaslaternen nichts im Wege steht: Flemingweg, Bruchhausenstraße, Bayreuther Straße und Stephanstraße.

Drei weitere Rückbau-Maßnahmen, die die Verwaltung vorgeschlagen hat, in der Heiligenhauser Straße, der Kulmer Straße und der Marbacher Straße, wurde auf Bitten von CDU-Mitgliedern wegen Beratungsbedarf in die nächste Sitzung geschoben. Dabei ging es nicht um die Umwandlung an sich als vielmehr um die Optik der Laternenmasten, die in diesen drei Straßen aufgestellt werden sollen.