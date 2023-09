Sicherheit an Schulen Politik kritisiert Stadt für Schulweg-Konzept

Elke Fobbe (SPD) stellte gar die These auf, dass es der Verwaltung oft am Willen fehle. So sei der Wunsch der Bezirksvertretung nach einer Hol- und Bringzone an der Grundschule in Knittkuhl abgelehnt worden, da dort Tempo 30 für die Sicherheit ausreichend sei. Auch die Forderung nach einer Fahrradstraße auf der als Schulweg genutzten Quadenhofstraße sei nicht erfolgreich gewesen. „So kriegen wir nicht mehr Sicherheit auf Schulwegen hin.“