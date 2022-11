Nahverkehr in Düsseldorf Politik fordert Verlängerung des Nachtexpresses nach Hellerhof

In neun der zehn Bezirksvertretungen (BV) wurde dem Plan einstimmig zugestimmt; in der BV 6 gab es noch zwei Anregungen (Führung der U71 auch am Abend bis nach Rath und der 705 zur Uni, statt zum Steinberg). In der für die beiden südlichsten Stadtteile Garath und Hellerhof zuständigen BV 10 gab es jedoch quer durch die Fraktionen massive Kritik. Bezirksbürgermeister Klaus Erkelenz (CDU) brachte es so auf den Punkt: An den der Vorlage beigelegten Folien zum Liniennetz könne man erkennen, dass das Projekt Rhein-Takt in Benrath aufhöre: „Unser Stadtbezirk ist nicht berücksichtigt.“ Burkhard Schnieder (SPD) beschrieb es so: „Durch das Projekt Rhein-Takt fährt die Rheinbahn pro Jahr 1,4 Millionen Kilometer mehr. Davon keinen einzigen im Stadtbezirk 10.“