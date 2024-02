RRX-Ausbau in Düsseldorf BV 10 fordert mehr Schutz vor Verkehrslärm

Die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 sind nach wie vor unglücklich darüber, dass ihre Bürger beim Ausbau der Schienenkapazität in Düsseldorf für den Schnellzug RRX nicht besser vor Lärm geschützt werden. Überall dort, wo nicht an den Gleisen gebaut wird, ist die Bahn dazu nicht verpflichtet. Dabei, das wissen die Stadtteilpolitiker aus eigenem Erleben, ist der Stadtbezirk jetzt schon dem Lärm von der A59, der Frankfurter Straße und dem Bahnverkehr ausgesetzt. In der jüngsten Sitzung hat das Gremium seinem Ärger Luft gemacht, vor allem, da die verfasste Stellungnahme der BV 10 gar nicht in allen Fachausschüsse vorlag. Einstimmig wurde nun ein Antrag angenommen, dass die Bahn das zugesagte „Besonders überwachte Gleis“ Maßnahmen zum Lärmschutz, vor allem im Garather Zentrum, konkret prüfen müsse.