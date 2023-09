Neubau an der Königsallee Politik entscheidet über Trinkaus-Karree

Da das Gebäude in Grundstrukturen erhalten bleibe, bestünden „keine Bedenken, dass die Über- und Unterschreitungen der Baulinie beibehalten werden. Die Einschnitte im Innern dienen der Belichtung der neuen Räume und treten städtebaulich nicht in Erscheinung“, heißt es. Zudem sei schon das Bestandsgebäude deutlich höher als vorgesehen, das ändere sich jetzt nur geringfügig durch noch etwas mehr Höhe. „Hierdurch können die Erfordernisse an moderne Raumstrukturen auch unter Berücksichtigung und überwiegender Beibehaltung der Bausubstanz umgesetzt werden.“ Auch „ökologische Verbesserungen“ gingen mit dem Neubau einher, indem es auf 35.000 Quadratmeter Fläche Büros, Handel und Gastronomie eben soll. 10.000 Quadratmeter sind bereits an die Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller vermietet.