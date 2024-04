Public Viewing in Düsseldorf Politik entscheidet über Bauanträge für Fanzonen zur Euro

Im Planungsausschuss und der Bezirksvertretung 1 geht es am Donnerstag und Freitag um die drei Fanzonen, die in Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf für die Euro 2024 eingerichtet werden. In der Vorlage der Verwaltung für die Politik wird teils auch deutlich, wie die Zonen genutzt werden. Die Fanzonen an Burgplatz und Rheinufer sind als baulich eingefriedete Anlagen konzipiert, also muss es für sie auch Baugenehmigungen geben. Wegen der guten Vorbereitung gilt die Zustimmung als Formsache. Am Schauspielhaus ist lediglich eine Befreiung notwendig.